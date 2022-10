Le proposte della Giunta d’Aosta per la frontiera della cyber security

Lo scorso 19 settembre la Giunta Regionale della Valle d’Aosta si è riunita per avanzare proposte relative alla cyber security e ha anche definito le linee guida per la professione dell'imprenditore agricolo e per i corrispettivi in riferimento a servizi in ambito di architettura e ingegneria.

La Val d’Aosta per la cyber security

Riguardo alla cyber security, le proposte in Val d’Aosta sono principalmente state quelle di potenziare il Vulnerability Assessment, il quale prevede l'identificazione di eventuali falle nei sistemi informatici, in modo così da intervenire tempestivamente per prevenire qualsiasi tipo di cyber attacco.

È stato a questo scopo stanziato un investimento dal PNRR pari a 1.350.000 euro.

Il potenziamento di tale settore rappresenta indubbiamente un plus per l'intera regione. Per il territorio, si tratta di un’utile implementazione della difesa informatica, di privati e amministrazione pubblica, garantendo la tutela del cittadino, ma apre anche le porte a nuove figure professionali.

La frontiera della cyber security

Chi intende avvicinarsi a questo ambito lavorativo ha a disposizione moltissime opportunità. Il mondo della cyber security è infatti un insieme sfaccettato di varie discipline. Queste permettono di intraprendere diversi percorsi di carriera, in base alle proprie esigenze e capacità particolari.

I possibili sviluppi professionali

Tra le varie professioni in ambito di cyber security possiamo citare lo Chief Information Security Officer, il quale ha il compito di assicurare la protezione delle informazioni proprie di un'azienda; il Data Protection Officer, che si occupa di garantire l'uso corretto, da parte delle aziende pubbliche e private, dei dati sensibili e personali forniti dai clienti; l'Hacker etico che individua i punti deboli delle reti informatiche del cliente hackerandole, e ancora l'ICT Security Manager, che garantisce la sicurezza e la protezione del business dell'azienda per cui lavora.

La cyber security rappresenta dunque un settore molto importante nel quale investire, sia al fine di arginare il sempre più dilagante cyber crimine, sia per creare nuovi posti di lavoro.