ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA PRIÈRE AVEC LES MAINS LEVÉES ET TENDUES

Le sens de la parole de Dieu de ce dimanche est l'invitation à la prière constante. Moïse, une fois que ses mains sont levées, obtient la victoire contre Amalec. La veuve, à force d'insister en tendant les mains au magistrat qui se sait lui-même malhonnête, obtient le gain de cause, la justice. Qui est Moïse et Amalec en nous? Pourquoi prier constamment? Jésus répond: "Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Demandons la grâce de la persévérance dans la prière, pour vaincre les ennemis rencuniers en nous.

1. LES MAINS LEVÉES DE MOISE

"Je lève les yeux vers les montagnes: d'où le secours me viendras-t-il? Le secours me viendras du Seigneur qui a fait le ciel et la terre"(Ps120,2).

Il y a des analogies entre la première lecture et l'Évangile (Lc18,1-8) sur la manière d'invoquer le secours. Dans le livre de l'Éxode (17, 8-13), il s'agit d'une lutte entre deux puissances antagonistes: Moïse et Amalec. Quand Moise tenait les mains levées, Israël était plus fort. Par contre, quand les mains de Moise sont abaissées, Amalec devenait plus fort. Moïse ne combat pas seul. Sur le front, c'est Josué qui attaque et défend son camp. Comme la force humaine ne vaut rien sans l'aide de Dieu, ceux qui devraient soutenir les mains de Moïse son Aaron et Hour.

Ces deux puissances luttent sans arrêt en nous. Quand l'homme veut rester dans le pays de l'esclavage, de la médiocrité en baissant les bras, Amalec et son armée sont contents. Mais quand il veut sa libération pour entrer au pays de la liberté, Amalek lui fait la guerre. Moïse représente la force de l'esprit, le courage, la tenacité contre les obstacles du moi.

J'ai été touché par le tableau de Sandro Botticelli peint par cet artiste entre 1482 et 1483. L'artiste met en scène une divinité appelée "Pallade" en face d'un monstre "Centaure". Tous les deux sont armés. Le monstre est demi-homme et demi-cheval. La divinité est une jeune fille très belle avec des habits ornés de lianes, de fleurs, de feuilles d'olives. Pallade ou la divinité de la raison (Minerve), caresse la tête du monstre Centaure et il est calmé. Ce tableau représente la puissance de nos instincts de haine, de rancoeur et de vengeance. Cette puissance maléfique est désarmée par la bonté, la douceur, le courage et toutes les vertus de la raison éclairée par la foi.

Dans cette première lecture qui consone avec ce tableau, Moïse ne pouvait pas résister seul à la force de Amalec. Il fallait la présence d'Aaron et Hour pour soutenir ses mains. Moïse s'assoit sur une pierre pour avoir la force de résistence. Cette pierre est l'arrière fond du Christ, la pierre angulaire qui maintient tout l'édifice. Josué symbolise la vertu cardinale du courage, Moïse, Aaron et Hour représenteraient respectivement la foi, l'espérance et la charité. Quand nous perdons ces vertus, nous sommes assaillis de toute part et Amalec nous rend ses esclaves.

2. LES MAINS TENDUES DE LA VEUVE.

Jésus, dans l'Évangile de Luc, nous enseigne comment il faut prier, en mettant en scène deux personnages de deux condions de vie extrêmement différentes. Il s'agit d'un magistrat puissant, malhonnête, et d'une veuve qui réclame justice. Cette veuve crie mais le magistrat ne veut pas entendre. Elle implore en battant les mains tendue, frappe sur la porte de l'indifférence, sans effet. Le magistrat prend la décision de faire justice à cette femme qui dérange sa tranquillité. Il n'est pas mû par la pitié, mais par son intérêt égoiste. Nous avons besoin comme cette veuve, d'implorer le secours de Dieu qui, contrairement au magistrat, est sensible au coeur.

La prière persévérante, confiante, accomplie dans les larmes en se mettant dans les mains de Dieu, perce les nuages et arrive au Ciel, car comme chante le psalmiste, "qui sème dans les larmes moissonnent dans la joie"(Ps126/125,5).

Dans le livre intitulé "Le récit du pèlerin russe", le starek (le moine) enseignait le pèlerin comment prier sans cesse ce qu'il appelle "la prière de Jésus". Il devait répéter mille fois par jour cette prière:"Jésus fils de Davide aie pitié de moi pécheur". A force de répéter cette prière, elle est devenue comme une respiration, une mélodie de l'âme.

La persévérance dans la prière nous donne la paix intérieure. Notre prière doit partir de Jésus, afin de nous unir avec les frères. Ainsi, une prière chrétienne, même solitaire est différente de celle boudhiste dont le but est le Nirvana. La prière constante est donc la partecipation à la prière de Jésus qui offre le monde au Père riche en miséricorde.

3. LA PROVOCATION DE JÉSUS.

La conclusion de l'Évangile est une provocation. Jésus s'interroge:"Mais le fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre"? Malgrès les sacrements que j'ai reçus et que je continue à recevoir, est-ce que j'ai vraiment la foi? Jésus est-il le centre de ma vie? Qui est Jésus pour moi? Un mythe, un sage, un illuminé?

Est-ce que ma foi est agissante dans l'Eglise du Seigneur et dans mon site où j'affronte mes situations? Est-ce que chaque personne peu importe son histoire et ses origines, est-elle mon frère, ma soeur au nom de Jésus? Est-ce que je l'accueille avec amour ou avec dédain comme ce juge sans justice?

Voilà pourquoi cette parole de vie doit nous inquiéter. Comme le prophète Ézechiel devant la vallée d'osséments desséchés, osons dire: "C'est toi qui le sait Seigneur"(Ez37).

4. PRIÈRE: QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE.

Donne-nous Seigneur un coeur qui sait prier comme le psalmiste: "Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre".

Suscite dans ton Église, des hommes et des femmes vaillants, courageux, qui luttent avec les armes de l'amour, pour le bien supérieur de tous, la paix.

Que notre prière ne soit pas utilitariste, mais une expression de notre gratitude. Dans la joie et dans la souffrance, dans le bonheur, que notre coeur ne cesse de dire:

Que ta Volonté soit faite, Seigneur!Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera