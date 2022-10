Scende la guardia e salgono i contagi covid in Valle

Salgono in 24 ore da 37 a 41 i pazienti Covid positivi ricoverati in ospedale ad Aosta. Il dato emerge dall'ultimo bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. In lieve aumento anche le persone in isolamento domiciliare, che passano da 1.366 a 1.413, a fronte di 107 nuovi casi rilevati e 56 guarigioni.

Monitoraggio settimanale Covid-19, report 3 - 9 ottobre 2022

Si osserva un ulteriore aumento dell’incidenza. La trasmissibilità è in aumento e sopra la soglia epidemica nel periodo 21 settembre - 4 ottobre 2022. L’impatto sugli ospedali è limitato ma in aumento.

Si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l’uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.

L’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia.