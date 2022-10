Saint-Oyen: In competizione due liste per la guida del comune

Allo scadere del termine per la presentazione delle liste elettorali per l’elezione del sindaco, del vice sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale è stata presentata la lista Saint Oyen Valle d’Aosta Tsandzen capeggiata dal candidato sindaco Renzo Mellè e dalla candidata vice sindaca Michela Montecatino e sostenuta dai candidati Balzo Andrea, Conchatre Fabrizio, Forre' Eugenio, Proment Paolo, Proment Sabrina, Proment Sebastien e Viani Lucia.

Renzo Mellè

Si dicono pronti “ad iniziare un percorso di crescita e sviluppo per far si che Saint-Oyen sia un paesino dove le persone siano serene e soddisfatte e dove i turisti possano essere incentivati a soggiornarvi”.

Inoltre la lista Mellè-Montecatino vuole: “Valorizzare le risorse naturali e culturali per un turismo eco-sostenibile in stretta collaborazione con le aziende ricettive della zona al fine di creare un circolo virtuoso tra pubblico e privato, con particolare attenzione alla promozione dei prodotti eno-gastronomici e delle tradizioni locali. Sviluppare iniziative per incentivare un turismo 4 stagioni implementando la collaborazione con le ssociazioni sportive: sci club, petanque, fiolet”.

Michela Montecatino

Gli elettori saint-oyards hanno così la possibilità di scegliere tra due liste.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata presentata la lista “Dialogo e Apertura” che dicono i promotori “arriva in un momento delicato per il comune di Saint-Oyen; pertanto gli obiettivi saranno molteplici e rivolti principalmente in due direzioni: interventi all'interno del villaggio, per cogliere i bisogni di chi vive e ha attività a Saint-Oyen, “in modo da rappresentare il più pienamente possibile la nostra popolazione".

Capeggiata da Alessio Desandré (nella foto), candidato sindaco con il vice Piero Lutzu, Dialogo e Apertuta vuole "porre l'attenzione alla cura dei rapporti con i Comuni vicini, in modo da attuare politiche condivise e strutturate, così come alla ricerca di risorse per il raggiungimento di obiettivi puntuali, diretti senz'altro alla valorizzazione delle potenzialità del nostro territorio, già presenti o da sviluppare". La lista è sostenuta dai candidati: Silvia Balagna, Ivana Baravaglio, Charlotte Cerisey, Gérard Deffeyes, Patrick Sacchetto, Luigi Santini e Cristina Verraz.