Consegna diplomi ai neo sommelier

Sono 25 i nuovi sommelier dell'AIS Valle d'Aosta che ieri, giovedì 13 ottobre 2022, sono stati ospitati dall'Azienda Berlucchi per la tradizionale consegna dei diplomi.



Una visita in vigna e nelle storiche cantine dell'azienda famosa nel mondo per le sue bollicine.





Una delegazione del direttivo valdostano ha accompagnato i neosommelier in Franciacorta per una giornata di festa e conoscenza di una tra le aziende più importanti del Paese.

I neo diplomatio: Bionaz Daniele, Caielli Paolo Maria, Caruso Alessandro, Casella Christian, Di Francesco Daniele, Dujany David, Favre Simone, Ferrari Riccardo, Grange Elena, Grosso Mauro, Lazier Rosalda, Liporace Marco, Mariani Teresio Luigi, Marpegan Massimo, Math Gabriele, Moretti Francois, Pallai Melanie, Pellicano’ Marco, Pession Denise, Pession Sophie, Roppo Valente Alex, Vallet Pierre, Martorina Daniela, Charbonnier Mathieu, Papi Giorgia.