SAISON CULTURELLE: Conférence de présentation des thèmes et des personnages de l’Avare de Molière

L’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce de la Région autonome Vallée d’Aoste, dans le cadre de la Saison Culturelle 2022/2023, propose, le jeudi 20 octobre 2022 à 18h30 à la Bibliothèque Bruno Salvadori d’Aoste, la conférence sur la présentation des thèmes et des personnages de l’Avare, au vu du contexte idéologique, social et politique de l’époque. La conférence portera également sur le rôle de la comédie dans le théâtre du XVII siècle.

La conférence est organisée en collaboration avec l’Université de la Vallée d’Aoste.

La conférence sera introduite par Federica Locatelli, professeure de littérature française à l’Univda et sera tenue par Chiara Nifosi, professeure de littérature française à l’université de Chicago organisée en collaboration avec Fédérica Locatelli, professeure de littérature française à l'Université de la Vallée d'Aoste.

Présentation des thèmes et des personnages de L'Avare, au vu du contexte idéologique, social et politique de l'époque. Bref excursus sur le rôle de la comédie dans le théâtre du XVIIème siècle.

L’approfondissement est organisé dans le cadre de la Saison Culturelle 2022/2023, autour du spectacle L’Avare de Molière qui aura lieu au Théâtre Splendor le 4 novembre 2022.

Pour toute information

Courriel : saison@regione.vda.it

Site Internet : www.regione.vda.it

La Saison culturelle 2022/2023 est organisée sous le patronage de la Fondation « Cassa di Risparmio di Torino ».