Hera Luce illumina quattro comuni valdostani con i led amici dell’ambiente

Da oggi anche la Valle d’Aosta potrà contare sull’efficienza e l’innovazione di Hera Luce, società di illuminazione pubblica del Gruppo Hera, con oltre 550mila punti luce gestiti in tutta Italia.

E’ stato infatti siglato l’accordo tra i comuni di Nus, Charvensod, Jovençan e Gressan ed Hera Luce per un completo restyling dell’illuminazione, sostituendo i vecchi punti luce con tecnologie a led, più efficienti e amiche dell’ambiente sia perché consentiranno un forte risparmio energetico, sia perché proteggono il territorio dall’inquinamento luminoso.

Inoltre, ogni impianto sarà dotato di bilancio materico, per certificare la circolarità e la possibilità di riciclo dei materiali utilizzati per costruirlo. In totale saranno circa 2.500 i punti luce che verranno sostituiti, ottenendo così un risparmio energetico corrispondente al fabbisogno medio annuo di 166 famiglie. I lavori dureranno dai 3 ai cinque mesi e grazie agli interventi si potranno risparmiare circa 180 tonnellate l’anno di CO2 che non saranno emesse in atmosfera.

I vantaggi della nuova illuminazione

Le nuove installazioni saranno del tipo cut-off, cioè progettate per orientare tutta la luce emessa verso la strada e saranno dotate di una tecnologia che consente la diminuzione del flusso luminoso nelle ore più centrali della notte per limitare lo spreco energetico e il disagio verso le abitazioni, nel pieno rispetto della legislazione regionale in materia di inquinamento luminoso.

Grazie alla sostituzione dei punti luce esistenti con luci a led di ultima generazione, si assisterà a una valorizzazione di alcune aree cittadine, tramite l’utilizzo di pali di arredo urbano e un significativo intervento sulle infrastrutture di servizio (linee e quadri elettrici).

La tecnologia a led permette inoltre un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di confort visivo, incrementando la percezione dei colori. Il modello di progettazione proposto si pone l’obiettivo di rigenerare le città impiegando la circolarità e la sostenibilità come leve strategiche per lo sviluppo e la rigenerazione delle aree urbane.

Un progetto perfettamente allineato con le strategie del Green Deal Europeo che contribuisce concretamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, grazie a un modello di illuminazione completamente circolare e in linea con le strategie di carbon neutrality e di innovazione delle infrastrutture. Il progetto è strutturato su 3S: Sostenibilità energetica e ambientale, ispirandosi a un modello di economia circolare; Sicurezza delle infrastrutture e dei cittadini, anche nella continuità e nel miglioramento dei servizi; Smartness, per il livello di intelligenza dei sistemi adottati messi a disposizione del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

I sindaci Michel Martinet (Comune Gressan), Ronny Borbey (Comune Charvensod), Riccardo Desaymonet (Comune Jovençan, e il vice sindaco Fabio Grange (Comune Nus), sottolineano l’apprezzamento per l’impegno di Hera Luce nel coinvolgere le imprese locali per i lavori di adeguamento e manutenzione; ritengono importante la celerità della messa a norma e dell’efficientamento degli impianti che, grazie alla finanza di progetto, saranno interamente riqualificati in pochi mesi.

Evidenziano poi l’importanza della possibilità di riduzione dei consumi dell’illuminazione nelle ore notturne finalizzata anche al contenimento dell’inquinamento luminoso e della spesa storica; rilevano infine che grazie alla tipologia contrattuale vi sarà una riduzione del carico di lavoro per gli uffici comunali.