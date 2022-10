Finanziamento di iniziative e progetti in favore delle giovani generazioni

Obiettivo: favorire la presentazione di progetti e di iniziative a carattere locale e/o regionale capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili istituito con la legge regionale 15 aprile 2013, n. 12.

In base all’art. 9, comma 3, della l. r. 12/2013 e coerentemente con gli obiettivi e gli interventi previsti dalla stessa legge, le aree tematiche per le quali possono essere presentate le proposte progettuali sono:

l'inserimento, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani alla vita civile della comunità di appartenenza; l'aggregazione, l'associazionismo, la cooperazione, gli scambi socio-culturali tra i giovani a livello regionale e l'attività ludico-sportiva nazionale e internazionale;

la comunicazione, l'informazione, la socializzazione della conoscenza tra i giovani e la condivisione di pratiche;

gli scambi e gli incontri tra amministratori locali a livello regionale, nazionale e internazionale impegnati nell'ambito delle politiche giovanili;

l’accompagnamento e la valorizzazione del passaggio alla maggiore età, attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative dedicate; la creazione e la gestione di spazi dedicati, anche di e-community, e la creazione di una comunità digitale in cui i giovani possano essere protagonisti.

Le azioni progettuali, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti esclusivamente giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale.

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Avviso pubblico ammontano complessivamente a 200mila 832 euro. Il finanziamento regionale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto, pena l’esclusione, non potrà essere inferiore a euro 4 mila, né superare l’importo di euro 18 mila. L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Possono essere Soggetti proponenti del progetto i soggetti di diritto privato, senza fini di lucro e con sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta, che rientrano nell’ambito delle seguenti tipologie:

Associazioni giovanili ricomprese nell’elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, di cui all’art. 8 della l.r. 12/2013;

Altre Associazioni (riconosciute e non riconosciute);

Fondazioni;

Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (che risultano iscritte, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, rispettivamente nel registro delle ODV e nel registro delle APS della Regione autonoma Valle d’Aosta).

La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati necessari, va presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Struttura politiche educative – Ufficio politiche giovanili dell’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della Regione autonoma Valle d’Aosta, sita in via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 11100 AOSTA, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 17 DELL’8 NOVEMBRE 2022 a pena di inammissibilità, e nelle modalità seguenti:

consegna a mano ESCLUSIVAMENTE dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, SU APPUNTAMENTO, contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855; spedizione a mezzo posta raccomandata; invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

L’avviso pubblico, la documentazione e la modulistica sono scaricabili sul canale tematico “Politiche giovanili” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta al link https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>giovani/default_i.asp e sul portale web “QuiJeunes VDA”, curato dall’Ufficio politiche giovanili al link https://giovani.regione.vda.<wbr></wbr>it/home.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili della Struttura politiche educative (u-polgiovanili@regione.vda.it<wbr></wbr>):

Enrico Vettorato, tel. ufficio: 0165/275854 - mail: e.vettorato@regione.vda.it

Elena Pesa, tel. ufficio 0165/275855 - mail: e.pesa@regione.vda.it

Eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate entro e non oltre il termine del 25 ottobre 2022, alle ore 12, agli indirizzi mail indicati. Le relative risposte saranno pubblicate sul canale tematico e sul portale web.