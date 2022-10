L’industria Valdostana vede nero a causa della guerra

Le conseguenze del conflitto in corso sommati all’escalation dell’inflazione e dei prezzi di materie prime ed energia si riflettono sui risultati della consueta indagine di Confindustria Valle d’Aosta per il quarto trimestre 2022.

Tutti gli indicatori, infatti, subiscono un calo vistoso rispetto alla precedente rilevazione pur attestandosi per la maggior parte in terreno positivo. In netto peggioramento il dato sull’occupazione che passa da +39,02% del trimestre precedente ad un +2,17% dell’attuale. Sostanzialmente stabile il dato relativo al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni che si attesta su di un +2,86%.

Peggiora significativamente il dato relativo alla produzione che si attesta per il terzo trimestre 2022 su di un +11,36%. In calo, pur restando in terreno positivo, anche il dato sugli ordinativi che passa da +36,59% della precedente rilevazione ad un +9,30%. In peggioramento anche il dato sull’export che passa da un +30,43% del trimestre precedente ad un +8,00% dell’attuale.

Varia un poco la composizione del carnet ordini, in particolare aumentano notevolmente le aziende con ordini per meno di un mese che passano da un +9,09% del trimestre precedente ad un +34,29% dell’attuale.

Diminuiscono invece quelle con visibilità 1-3 mesi (da +51,52% a 28,57%). Diminuiscono leggermente quelle con visibilità oltre i tre mesi (da 39,39% a 37,14%).

Sostanzialmente stabile il dato sugli investimenti: quello per ampliamenti si attesta su di un +38,24%, quello per sostituzioni su di un +29,41%. In leggera diminuzione rispetto allo scorso trimestre la percentuale degli imprenditori che non prevede di fare nessun investimento che si attesta su di un +32%. In lieve calo il tasso di utilizzo impianti che si attesta su di un +67,90%.

La media complessiva dei tempi di pagamento è di 65 giorni (dato in leggero aumento rispetto alla precedente rilevazione) e di 60 giorni per la Pubblica Amministrazione. Aumenta il numero di imprese che segnalano ritardi negli incassi passando da un +30,95% del trimestre precedente ad un +52,17% dell’attuale.

Complice il moltiplicarsi delle incognite – dichiara Francesco Turcato, Presidente di Confindustria Valle d’Aosta – escalation dei prezzi di elettricità e gas, carenza di materie prime e al relativo aumento del loro costo, inflazione che colpisce praticamente tutti i beni di consumo era solo questione di tempo perché essi si riflettessero sulle nostre imprese associate che fino ad ora avevano saputo ben reagire al contesto assorbendo i rincari vertiginosi di energia e materie prime. Gli imprenditori ci dicono che i prossimi mesi non saranno certo facili e che i fattori d’incertezza andranno in qualche modo controllati altrimenti i rischi saranno seri.