In meno di 60 giorni prestiti Finaosta fino a 500mila euro alle imprese valdostane

"In un momento molto particolare, sviluppare prodotti di finanziamento è fondamentale per far fronte alle difficoltà delle imprese". Lo ha assicurato Luigi Bertschy, assessore allo Sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta, presentando oggi in conferenza stampa le due diverse misure di sostegno alle imprese che la Regione e Finaosta spa hanno messo in campo.

Sono il contributo a fondo perduto "Bonus Entreprises VdA" della Regione e il finanziamento "Sostegno alle imprese" della finanziaria regionale. Per entrambi, le domande si possono presentare da giovedì 20 ottobre.

"Finaosta vuole fornire alle imprese nuovi strumenti per investimenti e liquidità, per fronteggiare questo momento estremamente difficile - dice il presidente della Finaosta, Nicola Rosset - mettendo in campo nuovi prodotti. Questo è il primo di una serie di prodotti che presenteremo nelle prossime settimane, anche per dare un segnale di vicinanza ai nostri imprenditori".

Per il bonus regionale, varato ieri, ci sono a disposizione otto milioni di euro. La stessa cifra è prevista dalla Finaosta per Sostegno alle imprese, un finanziamento a tasso agevolato, della durata massima di otto anni, che vuole rispondere al bisogno di investimenti e di liquidità delle imprese valdostane.

È dedicato alle imprese che hanno subito conseguenze economiche a causa al conflitto tra Russia e Ucraina. Sarà garantito direttamente dal Mediocredito Centrale o dai consorzi di garanzia dei fidi Alpifidi e Confidi Centro Nord.

Per i finanziamenti alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico, la copertura della garanzia diretta può arrivare al 90% del totale.

Ogni impresa potrà ottenere un finanziamento tra i 30.000 e i 500.000 euro, sulla base di alcuni criteri predefiniti dal Mediocredito Centrale. La domanda per il finanziamento va presentata, completa della documentazione richiesta, da giovedì prossimo a martedì 15 novembre.

Si potrà presentare direttamente alla Finaosta o tramite Alpifidi e Confidi Centro Nord, che acquisiranno la documentazione. Per l'assessore Bertschy, l'obiettivo è "fare sistema con strumenti diversi, dai contributi delle nostre leggi a nuovi strumenti finanziari". Per Bertschy, "l'emergenza continua da tantissimo tempo e ci ha visto in una prima fase a dare delle risposte singole. Ora è il momento delle risposte corali, per cercare di essere più efficaci: per questo è fondamentale che la Regione e la finanziaria possano dialogare e fare sistema".

L'assessore alle Partecipate, Luciano Caveri, è intervenuto alla conferenza stampa in collegamento video da Bruxelles, dove ha partecipato a un seminario del Comitato delle Regioni: "Anche in Europa c'è un certo pessimismo, ma anche la certezza che questa crisi dovrà finire e si dovranno trovare soluzioni politiche. Per questo sottolineo l'importanza di dare segnali istituzionali positivi alle imprese in questo momento di difficoltà, nel solco della sinergia tra l'amministrazione regionale e le sue partecipate".

Concluse positivamente le istruttirie i finanziamenti venfono erogata entro 60 giorni ad un tasso del 2,5/3 per cento.

