Tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa

Nuovi aumenti sulla rete carburanti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati al 9 ottobre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,690 euro/litro (1,656 il dato di venerdì), mentre il prezzo medio praticato del diesel self si posiziona a 1,836 euro/litro (contro 1,765 di venerdì).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato aumenta a 1,833 euro/litro (1,802 il dato precedente), mentre la media del diesel servito va a 1,972 euro/litro (contro 1,908 di venerdì). L’annuncio di Opec+ sul taglio alla produzione di greggio per 2 milioni barili al giorno sta avendo effetti diretti sui prezzi alla pompa di benzina e gasolio, che invertono la rotta e tornano a salire.

A causa dei nuovi rincari e nonostante il taglio delle accise deciso dal Governo, un litro di diesel costa in media il 17% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, quando il gasolio era venduto in media a 1,567 euro al litro, significa che un pieno di diesel costa in media 13,5 euro in più rispetto allo scorso anno.

Se i prezzi alla pompa dovessero iniziare una nuova corsa al rialzo, le conseguenze sarebbero drammatiche in questa situazione di pesante difficoltà economica che colpisce tutti e tutto.

Una nuova spinta inflazionistica aggraverebbe la situazione attuale, considerato che in Italia l’85% delle merci viaggia su gomma.