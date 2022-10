Les condoléances du Conseil et du Gouvernement régional pour le décès de Teresa Charles

Madame Charles a été Conseillère de l'Union Valdôtaine pendant deux Législatures, de 1998 à 2008, assumant aussi les fonctions d'Assesseure à l'éducation et à la culture de 2003 à 2006. Pendant son mandat elle a été également membre de la Commission spéciale pour les réformes institutionnelles.

«Teresa Charles était une femme de grande envergure culturelle - disent les Présidents Bertin et Lavevaz -, authentiquement attachée à la culture valdôtaine et à la francophonie: elle a activement contribué, grâce à ses œuvres et à son engagement, à la promotion de notre patrimoine historique et traditionnel ainsi qu'au rayonnement de la langue française. La Vallée d'Aoste tout entière pleure sa perte. Nous adressons nos condoléances les plus sincères à sa famille.»