Il passo lento del montanaro

Erik Lavevaz - nato ad Aosta il 15 febbraio 1980, residente a Verrayes, laureato in fisica delle tecnologie avanzate all'Università degli studi di Torino, imprenditore, ha sviluppato metodologie di progettazione e di costruzione innovative sia nel campo dell’organaria classica che nel campo dei cosiddetti organi virtuali - è alle prese con la soluzione di una crisi della maggioranza che dura da un anno e che nulla ha di virtuale ma è concreta e terra terra.

Col passo del montanaro sta cercando di tenere assieme la fame con la sete di potere dei 18 consiglieri rimasti nella sua maggioranza dopo le dimissioni di Chiara Minelli da assessore all’ambiente e l’uscita dalla maggioranza di Erika Guichardaz, entrambe oggi del PCP.

Entro la prossima settimana, con il mandato delle commissioni politiche dei movimenti della maggioranza, Lavevaz porterà all’esame delle forze politiche la sua nuova maggioranza, o meglio la sua nuova giunta. E tutto questo perché quando si dimise Chira Minelli non abolì l’assessorato riportando in capo all’Agricoltura l’Ambiente e allo Sviluppo economico di Bertschy. Lo avesse fatto non ci sarebbero ora i tanti appetiti che sono aumentati con il passare del tempo.

Il tutto è ancor più complicato dalla fase che viviamo contraddistinta da una serie di sfide e nuovi equilibri da garantire la normalità senza essere costretto a fare scelte impopolari come quella di aumentare il numero degli assessosori.

Siamo in Valle d’Aosta dove il montanaro quando sale in montagna non va né troppo in fretta perché rischia di arrivare stremato, ma nemmeno troppo piano perché rischia arrivare tardi. Il passo lento e fermo del montanaro speriamo gli permetta di ponderare ogni singolo passo e di evitare imprudenze.

Deve ricompattare la maggioranza evitando di creare nuove tensioni. Creare un nuovo assessorato significa togliere deleghe a questo o quell’assessore. Creare un nuovo assessorato significa alimentare nuovi appetiti, nuovi antagonismi, nuove rivalità, nuovi disaccordi. Ma soprattutto in questo momento, in cui i valdostani non riescono a pagare le bollette e si accingono a trascorrere un inverno al gelo, creare un nuovo assessorato, un nuovo centro di spesa, un nuovo crogiolo di potere, sarebbe mal digerito e aprirebbe altre simpatie alla destra.

Per questo cresce con forza e con il gradimento di alcune commissioni politiche la soluzione dei 18 consiglieri che firmano un patto di fedeltà e di servizio alla Petite Patrie. E questo lo può fare dando rappresentanza anche a Evolvendo di Bruno Milanesio e Leonardo La Torre rappresentato in Consiglio da Claudio Restano.