Le député Franco Manes, exprime sescondoléances à la famille de Teresa Charles

Le député Franco Manes, exprime ses sincères condoléances à la famille pour le décès de l'ancienne Conseillère régionale Teresa Charles, professeur et autrice de nombreux livres.

«Mme Charles, femme de grande valeur culturelle, au cours de sa carrière politique et culturelle, a été un exemple pour toute la population valdôtaine. Son travail a toujours été caractérisé par une étude attentive et par des tons modérés. Son amour pour la culture valdôtaine et la francophonie doit continuer à être un exemple pour nous tous afin de nous faire poursuivre son action de promotion du patrimoine historico-culturel valdôtaine”.