Laurent Mattia Braga nuovo presidente Leo Club Valle d’Aosta

Laurent Mattia Braga è il nuovo presidente do Lweo Club VdA “Ti daranno la possibilità di scegliere tra affondare e galleggiare. E tu, scegli di volare.” È il motto con cui il nuovo Presidente intende affrontare il nuovo anno ricco di novità e di tante collaborazioni con altre realtà valdostane.Il Leo Club si è distinto per l'intesa attività che svolge per la raccolta di fondi da destinare a iniziative umanitarie e di solidarietà.

****

Leo Club e l'associazione giovanile del Lions Clubs International, articolata in Club formati da giovani aventi un'età compresa tra i 12 e i 30 anni.

La dicitura per esteso è The International Association of Lions Clubs, che sancisce, appunto, il Club come elemento base di tutta la struttura.

"Offrire ai giovani di tutto il mondo l'opportunità di crescere e di offrire il proprio contributo, sia a livello individuale sia collettivo, come membri responsabili della comunità locale, nazionale e internazionale" è la missione del Club svolta dai soci dedicando il proprio tempo libero ad attività di servizio per la comunità dando un contributo fattivo a sostegno delle realtà più fragili della nostra società, condividendo ideali di amicizia, generosità e solidarietà.