Al via Giochi in Campo 2022, tre giorni di sano sport inclusivo e non competitivo

La manifestazione propone agli alunni delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado della Regione una giornata all’insegna dello sport vissuto non nel suo aspetto agonistico, ma come esempio di sano stile di vita, di gioco, di cooperazione ed integrazione. Risulta essere un’occasione per tutti i ragazzi di ogni classe per avvicinarsi alla pratica sportiva in modo divertente e motivante.

Il progetto si fonda sull'identificazione della classe/gruppo con la squadra che partecipa alle diverse tipologie di esperienze ludico sportive con il fine di coinvolgere e indirizzare all'attività motoria tutti i giovani, soprattutto i meno attivi.

Tra gli obiettivi principali del progetto vi sono:

- far partecipare tutti gli alunni delle singole classi, indipendentemente dalle loro capacità e dalla loro propensione al movimento;

- promuovere l’attività motoria sotto forma di gioco che porta comunque con sé degli insegnamenti e dei valori: nel gioco si vince e si perde, il risultato dei singoli è importante per la squadra ma è la squadra che crea il risultato finale, le differenze di ciascuno sono una forza per la squadra, il sostegno e l’aiuto all’interno della squadra, la capacità di organizzarsi e coordinarsi per raggiungere il risultato;

- l’inclusione degli alunni disabili che partecipano ai giochi con i compagni svolgendo le attività adattate alle loro diverse capacità

Hanno aderito 14 Istituzioni scolastiche con 54 classi prime per un totale di circa 1050 ragazze e ragazzi.

I nove giochi che vedranno sfidarsi a rotazione le classi nelle tre diverse giornate coinvolgono le principali abilità motorie, corsa, salti, lanci e capacità di coordinazione motoria individuale e di gruppo.

Le istituzioni scolastiche parteciperanno alla manifestazione dalle ore 8 alle ore 13 secondo il seguente calendario:

11 ottobre 2022

“Luigi Barone” di Verrès

“Emile Lexert” di Aosta

“San Francesco” di Aosta

“Unité des communes valdôtaines Mont Emilius 2” di Quart

“Unité des communes valdôtaines Grand Combin” di Variney-Gignod

12 ottobre 2022

“Unité des communes valdôtaines Mont Emilius 3” di Charvensod

“M.I. Viglino” di Villeneuve

“Valdigne Mont Blanc” di Morgex

“Saint-Roch” di Aosta

13 ottobre 2022

“Luigi Einaudi” di Aosta

“Abbé J.M. Trèves” di Saint-Vincent

“Abbé Prosper Duc” di Châtillon

“Eugenia Martinet” di Aosta

“Unité des communes valdôtaines Mont Emilius 1” di Nus.