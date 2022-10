Studi aperti per la settimana della chiropatia

In tutta Italia è in corso la settimana dedicata alle disfunzioni neuro-muscolo-scheletriche. A Courmayeur fino a sabato 15 c’è l’occasione di sottoporsi ad un’analisi personalizzata della colonna vertebrale, gratuita, senza trattamento.

L’iniziativa anticipa di qualche giorno la “Giornata mondiale della colonna vertebrale”, in programma domenica 16 ottobre prossimo. Questo evento promozionale ha l’obiettivo di fare conoscere alla popolazione la professione del chiropratico, oltre a sensibilizzare le persone in merito alle disfunzioni neuro-muscolo-scheletriche che possono affliggere l’apparato locomotorio (colonna, articolazioni, muscoli).

Anche il chiropratico valdostano Joël Petigax aderisce all’iniziativa e accoglierà le persone nel suo studio di Courmayeur, in via della Fontana 7. Ogni seduta avrà la durata di 30 minuti, senza trattamento. «La chiropratica - dice Joël Petigax - è una pratica di medicina alternativa che, mira a migliorare la funzionalità del sistema nervoso della persona portando benefici a chi soffre di mal di schiena, dolore al collo e alla spalla, dolore agli arti inferiori, fibromialgia, sciatalgia, allergie, mal di testa, emicrania.

In Valle d’Aosta, la chiropratica non è molto conosciuta, come invece è in tutta Europa e nel mondo. Con questa campagna promozionale si è voluto, quindi, offrire l’occasione a chiunque (bambini dai sei mesi di vita in poi e adulti e persone anziane), di imparare a prendersi cura del proprio corpo. Per stare meglio, bisogna imparare a mettere in atto semplici ma importanti abitudini. Questa settimana dedicata alla chiropratica ha proprio questo obiettivo!».