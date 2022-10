Al via la campagna di comunicazione sull’uso responsabile dell’energia

L’iniziativa, che trae spunto dai contenuti del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, è finalizzata a sensibilizzare i cittadini sull’uso intelligente dell’energia e mira alla riduzione dei consumi energetici a livello domestico e non solo.

Accanto ai piccoli accorgimenti che ormai abbiamo imparato ad adottare e all’introduzione dei limiti circa l’utilizzo degli impianti di riscaldamento in funzione delle fasce climatiche, sarà dato spazio anche alle misure che la Regione ha messo in campo per rispondere alle esigenze del territorio: dai mutui a tasso agevolato per interventi di efficientamento energetico sugli edifici, alle nuove misure urgenti a favore di famiglie e imprese, agli interventi finanziati attraverso i fondi eurounitari.

“Nella fase complessa che stiamo vivendo, dove l’utilizzo responsabile della risorsa energetica assume maggior rilievo rispetto al passato, - spiega l’Assessore Luigi Bertschy - vogliamo diffondere un messaggio utile a far crescere la consapevolezza dell’uso responsabile di un bene prezioso come l’energia. E’ fondamentale comprendere che ognuno di noi può fare la sua parte per raggiungere rilevanti obiettivi per tutta la comunità”.