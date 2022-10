Castagnata del santuario di Oropa e mercatino degli hobbisti domenica 16 ottobre

Per la castagnata verranno utilizzate esclusivamente castagne biellesi, a km zero. La Conca di Oropa è ricca di castagni, un albero che soprattutto in passato costituiva una vera e propria fonte di vita grazie alle molteplici possibilità di utilizzo della pianta e dei suoi prodotti, come la farina. Alimento essenziale per le popolazioni montane, le castagne e i prodotti derivati sono oggi un’occasione per riscoprire i sapori di una volta, dalle caldarroste alle castagne con burro e lardo, fino alla minestra di latte e castagne e ai deliziosi dessert.

Dal mese di ottobre è possibile assaporare l’autunno nei ristoranti di Oropa, che propongono, oltre alla famosa polenta concia, i menù della tradizione biellese con i prodotti tipici di questa stagione, dai funghi alle castagne. I piatti di Oropa sono stati per secoli ecosostenibili, al centro di un sistema economico territoriale che ha sempre valorizzato le eccellenze locali.

Con l’autunno, le foglie si tingono di colori straordinari e le montagne si accendono di rosso, giallo e arancio: la stagione ideale per scoprire la natura e i sapori del territorio e per effettuare delle magnifiche passeggiate in occasione del foliage in valle Oropa. Dal 16 ottobre al 5 novembre il Giardino Botanico organizza escursioni guidate in Valle Oropa, con partenza alle ore 10 dai cancelli del Santuario. Scopri il programma a questo link