Ci sono famiglie che non possono più permettersi nemmeno il pane

“Aumentano quotidianamente le difficoltà per chi deve fare i conti ogni giorno con prezzi più pesanti e portafogli più leggeri. Ma il problema non riguarda solo i consumatori, ma anche le piccole aziende alle prese con aumenti indiscriminati”.

Eugenio Filograna Presidente Nazionale dell’Associazione Autonomi e Partite Iva

“Molti panifici hanno già messo in cassa integrazione alcuni dipendenti ed il prossimo passo sarà la chiusura totale delle attività. Su tutte le nostre pagine social locali, regionali e nazionali – continua Filograna- registriamo ogni giorno richieste d’aiuto da parte di tante attività. Ho l’impressione che si stia perda tempo. Stanno arrivando bollette molto più alte del periodo precedente. Tante attività sono oramai prossime al distacco dell’energia elettrica. Cosa accadrà dopo? Il Governo ancora in carica (che potrebbe durare ancora per alcuni mesi), in questo momento dovrebbe farsi garante, verso gli istituti di credito, dell’importo delle bollette, permettendo alle attività di scontarle per intero o perlomeno parzialmente, al fine di evitare i distacchi”