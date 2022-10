GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI (copia 1)

I principali provvedimenti della Giunta regionale

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo regionale ha approvato la concessione di un contributo in conto capitale e di un mutuo a tasso agevolato ad un’impresa artigiana.Approvati, a consuntivo della stagione 2021/2022, i contributi a sostegno delle spese per il Servizio di soccorso sulle piste da sci di discesa sostenute dai gestori e dagli incaricati della gestione della piste. Il totale ammonta a 1 milione 370 mila euro

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

La Giunta ha preso atto della stima dei costi dei lavori del completamento del primo lotto del Polo universitario, per un importo pari ad 1 milione 165 euro, concernenti il completamento del parcheggio con rampa di accesso al secondo piano interrato e l’adeguamento dei corrispettivi a seguito dell’aumento dei prezzi.Valutata, d’intesa con l’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, la ristrutturazione con adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Ex Magistrali” di via Torino, ad Aosta, con successivo avvio delle procedure per l’affidamento dei servizi di progettazione e di direzione lavori.

Concessi contributi ai comuni di Courmayeur, Morgex e Sarre, per complessivi 514 mila 438 euro, a titolo di concorso finanziario sulle spese relative a lavori di manutenzione straordinaria su infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale.Approvato il programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici, per un ammontare complessivo di spesa pari a 2,6 milioni di euro. Il programma contiene anche i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi ai Comuni.

Approvato, infine, d’intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali, il documento che integra e precisa le modalità di funzionamento delle Commissioni locali valanghe e lo svolgimento delle attività di supporto alle Regione e ai Comuni.

AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Approvato lo studio di interventi infrastrutturali per la mobilità ad idrogeno in Valle d’Aosta BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO Approvata l’adesione della Regione a due iniziative di sensibilizzazione che riguardano l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale – A.L.I.C.E. Valle d’Aosta O.D.V. e l’illuminazione del Castello di Aymavilles di colore viola il 15 ottobre 2022, in occasione della XV Giornata Nazionale dell’Afasia, e di colore verde il 29 ottobre 2022, per la Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale.

L’altra iniziativa interessa l’Associazione APS Ciaolapo ETS e l’illuminazione dell’Arco d’Augusto di Aosta nei colori rosa e azzurro, il 15 e il 16 ottobre 2022, in occasione del Babyloss Awareness Dayad.