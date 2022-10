Ultimi appuntamenti Mountain’s Choir Festival 2022

Si concluderà i prossimi 15 e 16 ottobre la seconda edizione del Mountain’s Choir Festival, una manifestazione organizzata dall’Associazione Chorus Inside Valle d’Aosta e finanziata con fondi del Ministero della Cultura. Giunto alla seconda edizione, il Festival vuole celebrare la coralità valdostana sotto tutti i suoi aspetti e per questo sono stati organizzati 3 stage di musica corale per ragazzi e uno per cori liturgici, si sono esibiti 9 cori in 6 concerti, il tutto partendo dal Monte Rosa, passando per Aosta e alcuni comuni della vallata centrale, per arrivare ai piedi del Cervino.

I concerti si sono svolti il più possibile all’aperto, per celebrare quel senso di libertà ritrovata che solo gli spazi aperti sanno dare e per poter ammirare le splendide cime che caratterizzano il panorama valdostano. Le attività organizzate hanno cercato di coinvolgere la coralità valdostana in tutte le sue sfaccettature, poiché i cori sono composti da adulti ma ci sono anche ragazzi e giovani che cantano e rappresentano il futuro della coralità, e poi ci sono i cori liturgici che accompagnano la vita di molti durante le occasioni più solenni.

Il Festival si concluderà con uno stage di musica corale per adulti a Verrès e un concerto al Forte di Bard.

Lo stage, intitolato Relational Singing Model, si terrà il 15 ottobre dalle 10 alle 17.30 a Verrès nel Salone Murasse, e sarà tenuto dal maestro Giorgio Guiot, diplomato in pianoforte, musica corale, direzione di coro e composizione. Le iscrizioni allo stage sono aperte, occorre registrarsi al link Il 16 ottobre lo stesso Maestro Giorgio Guiot dirigerà il Coro PoliEtnico del Politecnico di Torino.

Il coro composto da una cinquantina di elementi tra studenti, docenti e ricercatori, ha anche una componente straniera con rappresentanti di 12 stati del mondo. Il coro si esibirà al Forte di Bard alle ore 15 e l’ingresso al Forte al costo di 8 euro consentirà l’accesso alla fortezza, al concerto e ad uno degli spazi espositivi.L’associazione Chorus Inside Vda coglie l’occasione per ringraziare i coristi, i partecipanti agli stage e il pubblico che ha seguito questa seconda splendida edizione.