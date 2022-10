Procede il Programma Interreg Italia-Francia 2021/2027

All’ordine del giorno l’approvazione del nuovo circuito di istruttoria e valutazione a valere sul Programma 2021/27 che garantisce maggiore trasparenza e informazione nei confronti dei beneficiari che stanno preparando i progetti nel bando attualmente aperto.

Sempre in merito al bando è stata decisa la proroga della scadenza dal 15 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023 proprio per consentire al territorio transfrontaliero tutto il tempo necessario per preparare i dossier e, nel frattempo, consentire la pubblicazione del Manuale di Programma entro il prossimo dicembre.

L’Autorità di gestione ha presentato gli esiti del bando Transizione, chiuso il 5 ottobre, che ha visto il deposito di 11 progetti, di cui 2 con beneficiari valdostani, la cui approvazione è prevista già a gennaio 2023. Nello specifico si tratta di:

“E-Bike Mont-Blanc” presentato dal Comune di Courmayeur, in veste di capofila, e dal Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile della Regione, in partenariato con la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. Il progetto prevede l’introduzione sulla linea bus esistente tra Courmayeur e Chamonix di un’offerta specifica per le e-bike e, inoltre, la creazione di un servizio transfrontaliero di navette a chiamata;

“Respiration Jeunesse” presentato da un largo partenariato Savoia (capofila) e Alta Savoia con Fondazione Montagna sicura e l’Ufficio politiche giovanili della Regione. Il progetto è incentrato sui giovani adolescenti per sostenerli nella ripresa post-pandemia.

Infine il Comitato ha approvato l’evento di lancio del Programma 2021/27 i prossimi 28 e 29 novembre sul territorio del Monte Bianco e che sarà anche frutto della collaborazione diretta tra l’Autorità di Gestione del Programma, la Regione Auvergne-Rhone-Alpes, e la Regione. In particolare, la prima parte si svolgerà il 28 novembre mattina a Courmayeur presso Skyway Mont-Blanc. Il pubblico potrà salire fino alla stazione intermedia Pavillon e se il tempo lo consentisse, anche fino a punta Helbronner, dove gli esperti di Fondazione montagna sicura e Arpa Valle d’Aosta racconteranno l’impatto dei cambiamenti climatici sul Monte Bianco direttamente osservando il panorama circostante.

“L’occasione del 28 novembre a Courmayeur ci offre la possibilità di rafforzare la collaborazione con la Regione Auvergne-Rhone-Alpes e soprattutto di sensibilizzare il pubblico al tema dei cambiamenti climatici direttamente nel luogo più emblematico dell’area Alcotra, il Monte Bianco – ha sottolineato l’Assessore Caveri al Comitato di sorveglianza – e i risultati che saranno illustrati dagli esperti scientifici sono il frutto della ricerca e della cooperazione franco-italo-svizzera dell’Espace Mont-Blanc”.