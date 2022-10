ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA MALADIE, ÉCOLE DE LA FOI POUR LES HUMBLES

L'expérience de la maladie honteuse de Naaman le syrien: son écoute, son obéissance, son adhésion à la foi après la guérison, est une leçon pour nous. Qui est Naaman? Comment l'expérience de la maladie lui ouvre la porte de la foi en Dieu Unique et Sauveur? Quels sont les médiateurs pour sa guérison?

1. POURTANT, CET HOMME ÉTAIT LÉPREUX.

La première lecture peut être interprétée comme un itinéraire de l'âme misérable, vers la foi authentique. Naaman, cet homme puissant sur le plan professionnel, un général de l'armée syrienne, fait l'expérience du néant. Comme le disait le poète romain Orace, "le monde gronde de larmes". Cette maladie qui fait perdre la sensibilité, qui défigure l'harmonie corporelle, qui écarte le malade de la communauté et de la communion avec les autres, n'a pas épargné le général Naaman. Cette condition de fragilité comme le Covid de notre temps, est un signe que rien ne nous suffit et personne ne se suffit. Sous le conseil d'une jeune fille juive, esclave de son épouse, il entreprend un long voyage pour obtenir la guérison. Naaman est un homme bon, humble, car il écoute et obéit aux personnes de modeste condition.

Avant d'entreprendre un voyage qui le conduira en Israël, il fait d'abord une descente intérieure, en mettant en question sa propre vie présente. Sans cette descente dans la région profonde du moi, il n'y a pas de possibilité de se mettre en marche vers le pays de guérison et de conversion. Naaman obéit après tant de résistences à la parole du prophète Élisée qui l'envoit à se plonger sept fois au Jourdain. Il apprend à renoncer à faire le bain dans de grands fleuves de Damas, pour se baigner dans un petit fleuve, le Jourdain.

À travers cette chaîne d'humiliation, de renoncement et d'obéissance, Naaman obtient ce que ni l'argent, ni la carrière ne pouvaient lui donner, la purification et la foi authentique. Sa chair redevint à celle d'un petit enfant.

2. DE LA GUÉRISON À LA PROFESSION DE FOI.

Après cette purification, Naaman fait la profession de foi: "Désormais, je le sais: il n'y a pas d'autre Dieu, sur toute la terre, que celui d'Israël ". Sa profession est accompagnée par deux signes de gratitude, celui d'offrir un présent au prophète Élisée et celui de demander de la terre de ce pays béni. Le cadeau est refusé pour ne pas réduire la miséricorde de Dieu à une affaire privée (un busness), et sa requête de porter cette terre est exaucée.

Ce geste de porter la terre chez lui, atteste sa foi profonde qui reconnaît que cette terre est baignée de la grâce de Dieu Sauveur. Naaman fait une forme d'inculturation. Il professe la foi d'Israël dans des rites traditionnels. Sa foi ne le déracine pas de sa tradition.

3. LA FOI EST DÉCISION.

L'essence de l'homme n'est pas seulement la raison, mais aussi la mise en pratique de ce qui est pensé et voulu. L'homme est décision. Il décide pour aimer ou pour haïr, pour croire ou rester incrédule.

Désormais, Naaman est devenue une créature nouvelle grâce à ses décisions. Sa position sociale est devenue secondaire. Sa décision fondamentale pour Dieu, orientera ses décisions particulières, pour le reste de sa vie.

L'Évangile nous dit aussi que Jésus décide d'aller à Jérusalem en traversant la région située entre la Samarie et la Galilée.

La décision nous ouvre à la nouveauté qui va au-delà du prévu. Dans cette marche, dix lépreux crient:"Jésus, maître, prends pitié de nous". Jésus ne leur dit pas qu'ils sont guéris, il leur ordonne d'aller se montrer aux prêtres, pour leur réintégration dans la communauté qui les avait rejetés. La parole de Jésus est performative et créatrice. Ce qui est étonnant, c'est la différence dans leur réaction. Un étranger, un méprisé par les fils d'alliance est le seul qui revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se prosterne aux pieds de Jésus la face contre terre, comme Moise devant le buisson ardent. Il fait une profession de foi.

Que font les neuf autres? Ils disparaissent dans la nature. Ils décident d'opter pour l'ingratitude et le Samaritain, pour la gratitude.

Dans un monde où le droit prend le dessus sur la gratuité, où la personne reste dans la logique du mérite, le remerciement est évincé par la revendication. Dans ce cas d'utilitalisme, l'homme ne regarde pas le ciel pour rendre grâce, il se regarde lui-même comme Narcisse.

Dans notre vie, nous nous comportons souvent comme ces juifs ingrats. Nous pensons qu'être chrétien catholique, que faire partie des ordres sacrés en devenant prêtres, religieux, religieuses, évêques, nous garantirait de la grâce du salut. Jésus apprécie le geste du samaritain en disant: "Relève-toi et va: ta foi t'a sauvé". Un petit geste de reconnaissance libère le Samaritain non seulement de la lèpre corporelle, mais surtout, celle plus dangéreuse qui affecte le coeur.



4. PRIÈRE DE REMERCIEMENT.

"Dieu de miséricorde, à toi la louange, à toi la gloire. En toi Seigneur, est la grandeur, la puissance, la majesté, la splendeur. Tout dans le ciel et sur la terre, t'appartient. C'est pourquoi, nous te disons merci oh notre Dieu et louons ton nom glorieux" (Saint Augustin).



Merci Seigneur pour la purification de ma lèpre dans le sacrement de réconciliation.

Merci pour toutes les personnes que tu as mises sur le chemin de ma vie.

Merci Seigneur pour ta présence dans mes moments obscurs, dans mes maladies, dans mes peurs, dans mes angoisses et découragements. Sans toi je serai perdu.



Que notre vie soit "Louange à toi Seigneur Jésus. Toi seul tu fais merveille".



Bon dimanche chers frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera