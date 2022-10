Incontro Pubblico di Rete Civica su Comunità Energetiche Rinnovabili

Lo scopo è di informare sulla nuova realtà rappresentata dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), rimarcando l'importanza ed il valore di una loro larga diffusione in Valle d'Aosta.

Che cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile?

Una CER è un’aggregazione di utenti di energia elettrica che collaborano per produrre, consumare e gestire l’energia prodotta da uno o più impianti, al fine di generare benefici economici, ambientali e sociali sia per i membri della comunità sia per il territorio.

L’energia elettrica prodotta dagli impianti nella disponibilità della CER e consumata dai membri gode di un incentivo erogato sotto forma di tariffa premio pari a 110 €/MWh per la durata di venti anni.

Le CER nascono da una Direttiva europea recepita in Italia con due provvedimenti legislativi, uno del 2019 ed uno del 2021. Quest'ultimo ha allargato notevolmente il perimetro delle CER.

In Italia ci sono già una trentina di CER costituite e operanti, nessuna per ora in Valle d'Aosta, ma si tratta di una modalità che si svilupperà nei prossimi mesi visto che ci sono incentivi statali e sostegni finanziari europei a cui, a breve, si aggiungerà una legge di agevolazioni regionali.

Ci sono quindi i presupposti per una notevole espansione, nei prossimi mesi ed anni, di una realtà che potrà portare benefici economici ai consumatori e consentire di incrementare in maniera significativa l'energia elettrica pulita e rinnovabile prodotta in Valle d'Aosta.