TESTIMONI DELL’ESSENZIALE 2022

I tre appuntamenti vogliono rispondere a una precisa domanda: «In un mondo frammentato come il nostro, nel quale vengono spesso a mancare i punti di riferimento, a che cosa deve attaccarsi il credente? Che cosa è essenziale nel suo cammino di fede?». Ci aiutano a trovare una risposta tre Testimoni: Fratel Charles de Foucauld, canonizzato da papa Francesco lo scoro 15 maggio, Madre Rosetta Marchese, salesiana originaria di Aosta, per la quale è aperta la causa di beatificazione, e i Martiri don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo, che saranno beatificati il prossimo 16 ottobre a Boves (CN).

Charles de Foucauld

presentato da mons. Giuseppe Anfossi, Vescovo emerito di Aosta

Venerdì 7 ottobre 2022 - ore 20.45

Madre Rosetta Marchese: l’essenziale e il carisma

presentata da suor Francesca Caggiano FMA, Vicepostulatrice della causa di beatificazione

Venerdì 14 ottobre 2022 - ore 20.45

Martiri per una nuova città

Beati don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo

presentati da don Bruno Mondino, Parroco di Boves

Venerdì 28 ottobre 2022 - ore 20.45

Cinéma Théâtre de la ville

(Aosta, Via Xavier de Maistre 21)

Gli incontri saranno trasmessi in diretta e in streaming su Radio Proposta in Blu

(www.radiopropostainblu.it)