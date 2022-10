Nuovo concorso educativo “La Commune à l’École”

Il Concorso, rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie valdostane è organizzato dal Celva in collaborazione con l’Assessorato regionale all’ Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, con l'obiettivo di avvicinare gli studenti alle Istituzioni comunali e regionali e di sviluppare, nei giovani partecipanti della scuola valdostana, la conoscenza e l’apprendimento delle competenze civiche.

L’Assessore regionale all’ Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri, ha dichiarato “La democrazia inizia dal basso, dalle istituzioni locali, per cui oggi è fondamentale avvicinare i più piccoli al mondo della democrazia locale”.

Il Responsabile politico del CELVA, Ronny Borbey, ha affermato “Il coinvolgimento delle scuole alla scoperta delle Amministrazioni locali rappresenta per noi amministratori un’importante occasione di ascolto e di confronto con i più piccoli. Oltre all’applicazione pratica dello spirito del concorso tramite iniziative con preziose ricadute sui nostri territori, sarebbe auspicabile l’istituzione di Consulte comunali o di Consigli comunali dei ragazzi in cui concretizzare questi obiettivi.

Il tema del concorso rivolto alle classi della scuola dell'infanzia è "I colori del mio Comune: a) osserviamo il nostro territorio e i suoi colori che lo rendono unico; b) quali colori del nostro Comune noi bambini contribuiamo o potremmo contribuire a rendere più splendenti”. Alle classi della scuola primaria è proposto di lavorare sul tema “Il mio Comune è/ha una miniera di…Scopriamo le ricchezze del nostro territorio per raccontarle e valorizzarle”.

Per entrambe le categorie, il primo premio consisterà in un’uscita didattica guidata sul territorio di una giornata; il secondo premio prevede un’uscita didattica di mezza giornata, mentre il terzo premio offre un laboratorio didattico in classe. Nell’ambito del concorso, sarà inoltre possibile per le classi effettuare delle visite guidate per conoscere le istituzioni comunali, per le quali potrà essere preso contatto direttamente con le singole Amministrazioni.

Le classi che intendono partecipare al concorso devono confermare la loro adesione via Pec all'indirizzo protocollo@pec.celva.it, entro venerdì 23 dicembre 2022. Il termine per la consegna delle opere è fissato in venerdì 31 marzo 2023.

Maggiori dettagli sul concorso educativo 2022/2023 e tutta la documentazione a disposizione delle classi sono reperibili al sito www.lacommunealecole.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Progetti del CELVA.