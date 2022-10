Da Fondazione CRT una ambulanza alla CRI VdA

175 nuove ambulanze e mezzi della Protezione Civile sono a disposizione del sistema di emergenza-urgenza in Piemonte e Valle d’Aosta: i veicoli sono stati acquistati dalle associazioni di primo soccorso sanitario del 118 e della Protezione civile con 6,2 milioni di euro di contributi della Fondazione CRT. In Valle d'Aosta un'autoambulanza è stata donata alla Croce Rossa.

Davanti a più di 400 volontari radunati al Castello di Racconigi, il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia ha premiato le associazioni vincitrici nell’ultimo triennio dei bandi Missione Soccorso” e “Mezzi per la Protezione civile” e gli enti che hanno ricevuto il contributo straordinario per la gestione dell’emergenza Covid.

“Finalmente possiamo tornare a ‘festeggiare’ la formidabile comunità dei volontari del sistema del 118 e della Protezione civile, sempre in prima linea per la salute delle persone e la tutela del territorio – dichiara il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. Il sostegno della Fondazione al sistema regionale di emergenza e urgenza si è rafforzato durante la pandemia, con risposte tempestive e ‘su misura’ per garantire la piena operatività di un’eccellenza a livello nazionale”.

“Mai come in questi anni di pandemia - sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio - abbiamo compreso quanto sia importante per il bene di una comunità il contributo di ogni persona e il Piemonte è grato con tutto il cuore a ogni volontario, donne e uomini straordinari, che quotidianamente scelgono di donare il proprio tempo a servizio della collettività. Un grazie speciale poi alla Fondazione CRT che da sempre è al nostro fianco in tante missioni, a cominciare da quella preziosa per la salute e il benessere di ognuno di noi”.

Alla “Giornata del Soccorso” nel Castello di Racconigi sono intervenuti l’Assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi, l’Assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e Francesco Enrichens di AGENAS, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Il sostegno della Fondazione CRT garantisce il ricambio delle ambulanze non più convenzionabili – circa un quinto del totale – che operano sul territorio 24 ore su 24. In vent’anni “Missione Soccorso” ha reso possibile l’acquisto di 584 ambulanze, per un investimento complessivo della Fondazione CRT superiore ai 29 milioni di euro.

Inoltre, 28 milioni di euro sono stati destinati dalla Fondazione CRT, dal 2003 a oggi, alle attività della Protezione civile in Piemonte e Valle d’Aosta, per la costituzione e il mantenimento della Colonna mobile regionale, l’acquisto di 653 nuovi mezzi e la realizzazione di 1.357 interventi in difesa del suolo da alluvioni e frane nei Comuni con meno di 3.000 abitanti.

Nell’ambito del bando “Missione Soccorso 2022” 21 enti hanno ricevuto 50.000 euro ciascuno per l’acquisto di nuove ambulanze: 1 nell’ Alessandrino (la Pubblica Assistenza Croce Verde Ovadese); 2 nell’Astigiano (la Pubblica Assistenza Croce Verde di Nizza Monferrato e il Comitato di Montegrosso d'Asti della CRI-Croce Rossa italiana); 1 nel Biellese (il Comitato di Biella della CRI); 3 nel Cuneese (i Comitati di Savigliano, di Bra e di Alba della CRI); 1 nel Novarese (il Gruppo Radio Emergenza Sizzano); 11 nel Torinese (la Croce Bianca di Rivalta di Torino; la Croce Bianca Volpianese; la Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi; il Comitato di Rivoli della CRI per la delegazione di Grugliasco; la Croce Verde Torino per la delegazione di Ciriè; la Croce Verde Cumiana; la Croce Verde Villastellone per la delegazione di Sestriere; il Comitato di Carignano della CRI per la delegazione di Castagnole Piemonte; la Pubblica Assistenza Croce Giallo Azzurra; il Comitato di Poirino della CRI per la delegazione di Pralormo; il Comitato Valli di Lanzo della CRI per la delegazione di Corio); 1 nel Vercellese (il Comitato di Crescentino della CRI); 1 in Valled’Aosta (il Comitato di Aosta della CRI).