Caverialla Commissione mista italo-svizzera del Traforo del Gran San Bernardo

“Il traforo sente e sentirà il peso dell’età – ha detto Caveri, intervenendo in rappresentanza della Regione autonoma Valle d’Aosta - e necessita di lavori importanti di ammodernamento. La Valle d’Aosta è lungo un itinerario della Rete transeuropea dei trasporti e dunque un’arteria d’interesse europeo. Risulta, intanto, positiva l’apertura del tunnel di sicurezza indispensabile perché siamo lungo un itinerario della Rete transeuropea dei trasporti”.

L’Assessore Caveri ha ricordato che “a livello di lavori in corso, riprenderà con una spesa elevatissima (127 milioni di euro) la variante di Etroubles e di Saint-Oyen. Questo investimento deve convincere il Governo italiano, con il quale abbiamo avuto in questi anni molte interlocuzioni, ad ottenere quanto necessario per il completamento dell’infrastruttura”.

Tre “i punti essenziali” sottolineati dall’Assessore: “Bisogna anzitutto trovare le risorse da parte dello Stato con un finanziamento straordinario di circa 28 milioni per i lavori da svolgere sulla soletta di ventilazione della galleria su cui per l’appalto sta lavorando la parte elvetica. Il Ministero delle Infrastrutture sembra confermare questa volontà che è stata verbalizzata nell’incontro”.

“È indispensabile poi, per finanziare in ulteriore prospettiva i lavori nel tunnel, - ha proseguito - l’allungamento della concessione che scadrà nel 2034 sino al 2070 e, allo scopo, siamo pronti a fare la nostra parte a Bruxelles. Per questo è bene che la Regione autonoma sia informata con chiarezza dal Governo del percorso del dossier che sarà all’attenzione della Commissione europea. Riproporremo, infine, al nuovo Governo italiano la possibile cessione ad Anas del tratto oggi esercito da Sitrasb dallo svincolo verso il Colle sino all’imboccatura del tunnel”.

Infine, l’Assessore Caveri si è assunto l’impegno di “insistere sul piano locale con la SAV (Società autostrade valdostane) per rimettere a norma il sistema di gallerie di Sorreley oggi a traffico limitato, che è punto di giunzione con l’autostrada del fondovalle per risalire la vallata che porta sino al tunnel”.