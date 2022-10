Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi 15 e 16 ottobre 2022

L’iniziativa è diventata un’occasione di incontro transnazionale che vede coinvolti, insieme alla Regione autonoma Valle d’Aosta, la Regione Lombardia con le Province di Brescia, Sondrio e Varese, le comunità della Valle Antrona e il Comune di Lozzolo in Piemonte, il Polo Poschiavo del Cantone svizzero dei Grigioni, alcune comunità appartenenti all’area del Parc naturel des Bauges in Savoia e la Regione Gorenjska in Slovenia.

In Valle d’Aosta, grazie all’impegno di circa 700 volontari che, con passione e competenza, operano sul territorio, verranno accesi 56 forni in 40 Comuni.

Sabato 15 ottobre si animeranno i forni frazionali e si potrà così degustare il pane nero appena cotto. Le iniziative proposte dai singoli comuni sono reperibili sul sito www.lopanner.com

Domenica 16 ottobre 2022 a La Salle:

a partire dalle 10.30 alle 18 un ricco programma di attività sarà proposto al pubblico: esposizioni alla Maison Gerbollier e al Museo etnografico in frazione Le Cheverel, La Foire d’automne di prodotti agroalimentari locali della Valle d’Aosta, vendita del pane nero e delle flantse e spettacolo teatrale per i bambini al Capoluogo, show cooking a cura dell’Unione regionale Cuochi della Valle d’Aosta sulla valorizzazione del pane nero alla Maison Gerbollier.

Sempre nella giornata di domenica, dalle 15.30 alle 17.00, presso la sede dell'Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, si terrà il seminario Nos savoirs, notre patrimoine dedicato al patrimonio culturale immateriale delle filiere cerealicola e orticola, nell’ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera Living ICH.

In serata, alle 18, dalla Corte di Maison Gerbollier, avverrà la premiazione dei pani presentati ai concorsi previsti nell’iniziativa dai forni di villaggio.

L’Unione regionali Cuochi Valle d’Aosta ha accompagnato anche quest’anno la manifestazione con la promozione di un contest aperto a tutti gli associati sull’uso della farina di segale o del pane nero come ingrediente nelle ricette di dessert che abbinano tradizione e innovazione del territorio. L’annuncio dei vincitori del contest avverrà alle ore 18 alla Maison Gerbollier.

La Festa transfrontaliera Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi, oltre a svolgere un importante ruolo per lo sviluppo della filiera cerealicola e favorire l’aumento delle superfici coltivate, costituisce un’opportunità preziosa per ribadire il valore delle tradizioni che si ricollegano alla panificazione e per sensibilizzare le comunità locali sull’importanza della trasmissione del patrimonio culturale immateriale.