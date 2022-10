Estese indennità di terapia Sub-intensiva e malattie infettive

“Con questo provvedimento – spiega l’Assessore alla Sanità, Roberto Alessandro Barmasse – si intende estendere l’indennità di terapie sub-intensive anche al personale infermieristico che opera nei servizi di pronto soccorso ostetrico e pediatrico e nei servizi di patologia neonatale e l’indennità di malattie infettive anche al personale infermieristico che opera nei servizi di assistenza sanitaria a pazienti affetti da patologie derivanti da agenti virali nell’ambito di epidemie ad elevato tasso di diffusione. Tali indennità, come da contratto, trovano estensione anche nei confronti degli operatori socio-sanitari ed eventualmente di altri operatori del ruolo sanitario assegnati ai suddetti reparti/servizi individuati nell’ambito del confronto regionale previsto dal CCNL”.

Le indennità sopra citate sono corrisposte per ogni giornata di effettivo servizio prestato.

“Si tratta di un provvedimento importante – sottolinea ancora l’Assessore Barmasse – che prevede un giusto riconoscimento per il lavoro che viene svolto con grande competenza e impegno dai professionisti del sistema sanitario valdostano che operano in particolari servizi/reparti in situazioni di disagio”.