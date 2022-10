Veglia di preghiera per bimbo di 10 anni morto per tumore

E’ tangibile il dolore che ha colpito la famiglia del bimbo di 10 anni morto per una malattia fulminante. Genitori, amici, compagni di scuola si sono ritrovati questa sera all’Istituto don Bosco di Aosta, dove studiava il bimbo, per una veglia di preghiera.

Da quanto si è appreso il bimbo è morto dieci giorni dopo la comparsa dei primi sintomi. La diagnosi è stata subito drammatica: "Una forma di tumore maligno molto rara" al cervello.

Una decina di giorni fa ha avuto i primi sintomi: una paralisi facciale. I familiari lo hanno subito portato in ospedale. I medici si sono accorti della gravità della situazione e hanno deciso il trasferimento a Torino, in una struttura più attrezzata. Purtroppo però la malattia è progredita in modo veloce, velocissimo. Fino al tragico epilogo.

Il bambino era affetto da questa forma e non siamo riusciti a fare praticamente nulla", ha spiegato all'Ansa il primario di Oncologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di Torino, Franca Fagioli. La massa tumorale era in una posizione "particolarmente delicata" sia per la fase della diagnosi (il prelievo di una piccola parte di tessuto) sia in fase di cura chemioterapica o radioterapica.