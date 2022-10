Carabinieri del gruppo di Aosta formatiall’uso del defibrillatore automatico

I defibrillatori sono dispositivi che rilevano, ed eventualmente riconoscono, le alterazioni del ritmo cardiaco, ed erogano, se necessario una scarica elettrica al cuore, definita defibrillazione, per ristabilirne la normale attività elettrica, mediante l’intervento di un generatore di impulsi e, benché si tratti di dispositivi automatici e molto diffusi in base alle norme in vigore, è preferibile un loro utilizzo da personale abilitato salvo i casi di estrema necessità e urgenza.

I militari, inoltre sono stati formati ad attuare le manovre necessarie, in attesa dell’intervento dei sanitari, in caso di arresto cardiorespiratorio e ad attuare la manovra di Heimlich tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree.

L’attenzione dell’Arma dei Carabinieri alla sicurezza dei cittadini è rivolta anche ai casi di emergenza qualora non siano presenti i sanitari o il personale del primo soccorso anche quando non sono in servizio.

L’importanza pertanto di aver formato questi militari qualifica maggiormente il lavoro svolto al servizio della comunità e a tutela della sicurezza dei cittadini.

Il corso di formazione a 22 carabinieri è stato condotto con grande professionalità e passione da personale della Croce Rossa Italiana del Comitato Regionale della Valle D’Aosta, del Corpo Militare e Corpo Infermiere Volontarie.