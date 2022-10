Distillati Levi all’edizione 2023 di Guida BIBENDA

Giunta quest’anno alla venticinquesima edizione, la guida BIBENDA è un importantissimo riferimento per la cultura del Vino e delle Grappe italiane, pubblicata ogni anno dalla Fondazione Italiana Sommelier. Con oltre 29.000 pagine online, 2.100 aziende di Vino e 49 di Grappa, BIBENDA rappresenta uno dei più importanti riferimenti sul mondo del vino e dei prodotti della Terra e premia ogni anno le eccellenze del Made in Italy tramite l’assegnazione dei premi 5 Grappoli ai Vini e alle Grappe.

Anche per l’Edizione 2023, Distillati Levi sarà presente nella guida grazie all’importante riconoscimento dei 5 Grappoli assegnato alla Grappa Stravecchia Guglielmo Levi 2018.

"Vera e propria rivisitazione della storica Grappa del Fondatore Levi, la Grappa Stravecchia Guglielmo Levi è un omaggio alla nostra storia e alle nostre profonde radici. Come le più antiche grappe distillate dal nostro fondatore Guglielmo, anche la Grappa Stravecchia è ottenuta da selezionate e pregiate vinacce valdostane distillate nel nostro alambicco e invecchiata per più di 24 mesi in botti di rovere, acacia e ciliegio. Grazie a questo lungo processo di affinamento, la Grappa Stravecchia Guglielmo Levi è certificata dall’Agenzia della Dogana poiché supera i 18 mesi di affinamento, a differenza delle grappe Invecchiate che rimangono in affinamento per un tempo minimo di 12 mesi", ha commentato Nicola Rosset, titolare delle disttillerie di Quart.

Dal colore ambrato e il sapore piacevolmente deciso, la Grappa Stravecchia Guglielmo Levi è riuscita in breve tempo ad affermarsi sul panorama italiano ed internazionale, ottenendo riconoscimenti importanti come la Médaille d’Or 2021 al concorso “Extrême Spirits International Contest”, a cui si somma oggi il prestigioso riconoscimento dei 5 Grappoli Bibenda 2023.

"Un premio importante - conclude Rosset - che ci rende orgogliosi e che omaggia la nostra storia e il nostro terroir valdostano attraverso un’eccellenza che, inserendosi nel solco della nostra tradizione, racconta le nostre radici ma volge lo sguardo al futuro, con la volontà di migliorarci sempre".