OTTOBRE 2022 LILT FOR WOMEN È IL MESE DELLA PREVENZIONE CONTRO IL CANCRO AL SENO

“PREVENZIONE: LA MIGLIORE AMICA DI OGNI DONNA”Abbassamento dell’età̀ dello screening e coinvolgimento attivo delle scuole perinsegnare l’autopalpazione alle giovani donne, questi gli obiettivi della LILT perconquistare la mortalità̀ zero per tumore al seno.

"Nonostante la disponibilitàdell’Assessorato regionale ai Beniculturali, Turismo, Sport e Commercioe dell’Assessorato regionale allaSanità, Salute, Politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ad illuminare di rosa un importante monumento valdostano, visto l’attuale tema inerente al caro energia, che coinvolge famiglie, aziende pubbliche eprivate, la LILT ha ritenuto di soprassedere in tutta Italia all’illuminazione in rosa di monumenti". Lo ha annunciato Salvatore Luberto, Presidente di Lilt VdA, nel corso della conferenza stampa convocata per presentare il mese della prevenzione oncologica alla mammella.

L’invito quindi è, per ognuno di noi, compiere tale gesto simbolicamente, unendosi alla LILT nel diffondere l’importanza della prevenzione: strada principale per sconfiggere il tumore alla mammella che colpisce sempre più̀donne nel nostro Paese e che registra un aumento dell’incidenza anche nella fascia di età̀ 30/35 anni oltre a un’importante percentuale di mortalità̀ tra le donne al di sotto dei 50 anni.

«Con circa 60.000 nuovi casi stimati per il 2022 il cancro al seno è il big killer numero uno, rappresentando quasi il 30% di tutte le neoplasie» dichiara il presidente della LILT Valle d’Aosta, Salvatore Luberto. «Trenta anni fa la metà delle donne con un tumore al seno operato moriva. Oggi la sopravvivenza a 10 anni si attestaall’80% circa.

Il merito è degli operatori sanitari, del crescente ruolo dellaprevenzione secondaria grazie a diagnosi sempre più̀ precoci, della ricerca e anche con il patrocinio dell’impegno, quotidiano e capillare, della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, da 100 anni, promuove la cultura della prevenzione come metodo di vita.»

Se diagnosticato precocemente, il cancro al seno è potenzialmente del tutto guaribile: la probabilità̀ di guarigione per tumori che misurano meno di un centimetro è infatti di oltre il 90%. Il claim della campagna Nastro Rosa di quest’anno “Prevenzione: la migliore amica di ogni donna” vuole quindi ribadire l’importanza dei controlli periodici, dell’autopalpazione e delle indagini diagnosticostrumentali sin da giovani, con l’ambizione di raggiungere, nel giro di pochi anni, la mortalità̀ zero per carcinoma alla mammella.

Salvatore lubertoTra gli obiettivi, urgenti e imperativi, che LILT individua e si impegna a raggiungereper azzerare la mortalità̀ legata al cancro al seno si evidenziano: l’uniformità̀ territoriale del programma di screening senologico promosso dal Servizio Sanitario Nazionale e organizzato dalle Regioni, ancora a macchia di leopardo, che è ingrado di ridurre del 40% la mortalità̀ per questa patologia; l’abbassamento dell’età̀ dello screening a 40 anni, con cadenza annuale, in Valle d’Aosta attualmente è già riservato alle donne di età compresa tra i 45 e i 69 anni, accompagnato anche dall’esecuzione dell’ecografia (visto che il tumore al seno colpisce nel 30% dei casi donne al di sotto dei 50 anni); il coinvolgimento diretto e attivo del mondo scolastico per sensibilizzare e insegnare il valore dell’autopalpazione alle ragazze; periodici e codificati controlli clinico – strumentali per le donne già̀ colpite dal cancro al seno per il relativo monitoraggio; l’istituzione di Breast Unit, già presentein Valle d’Aosta, per una qualificata continuità̀ sanitaria ed assistenziale“dedicata” alle oltre 850.000 donne italiane con il vissuto cancro al seno e alle loro famiglie, con un approccio umano e personalizzato.

“LILT for Women – Campagna Nastro Rosa 2022” si pone dunque l’importante obiettivo di intercettare e sensibilizzare – tra gli altri – anche e soprattutto le giovanidonne. Durante tutta la campagna, che interesserà l’intero mese di ottobre, anche in Valle d’Aosta, la sede della LILT sarà a disposizione dell’utenza gratuitamente per informazioni e visite senologiche, inoltre, in occasione del centenario LILT, nei giorni 19-20-21 ottobre, con il patrocinio del Comune di Aosta, si effettueranno mammografie ed ecografie presso l’ambulatorio mobile LILT nella Piazza Chanoux di Aosta.

LILT Valle d’AostaVia Xavier de Maistre 24 – Aosta T. 0165 31331 info@legatumoriaosta.it