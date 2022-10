La Regione sostiene e investe su candidatura Aosta Capitale della Culturae investe

"Abbiamo deciso di sostenere questo impegno fattivo e, oltre ad aver dato un incarico per la stesura del dossier di candidatura, abbiamo già messo a bilancio importanti fondi per investimenti sul patrimonio culturale valdostano e per la riqualificazione di beni e servizi anche in vista della data del 2025". L'assessore regionale al Turismo, Jean Pierre Guichardaz, lo ha assicurato rispodendo un'interrogazione discussa nella seduta consiliare del 5 ottobre 2022 del gruppo Progetto Civico Progressista.

Aosta si è candidata a Capitale italiana della Cultura per il 2025, la Capogruppo Erika Guichardaz, richiamando le notizie apprese dopo il Consiglio comunale di Aosta, dove «si parla di un'adesione della Giunta regionale al dossier e di un diniego all'iniziativa da parte dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio», ha chiesto di conoscere la posizione ufficiale della maggioranza regionale alla proposta di candidatura e quali atti formali la sostengono, dal momento che non è stato possibile reperire alcun documento in merito.

"Se Aosta sarà designata quale Capitale della Cultura 2025 - ha aggiunto Guichardaz - sarà necessaria una legge ad hoc. Comunque, a prescindere dall'esito della candidatura, è importante compiere questi investimenti materiali e immateriali anche in funzione del 2050° anno della fondazione di Augusta Prætoria, che sarà un'occasione per celebrare la città di Aosta e un'opportunità unica per l'intera regione.»

La Capogruppo Guichardaz, nella replica, ha ringraziato l'Assessore per i chiarimenti e ha commentato: «Apprendiamo con favore della lettera d'intenti e dell'impegno fattivo dell'Assessorato, addirittura attraverso lo stanziamento di fondi e la possibilità di realizzare una legge ad hoc, come avevamo chiesto".