Con l’arrivo dell’autunno tornano a presentarsi i classici acciacchi stagionali: raffreddore, mal di gola e tosse sono sicuramente i più frequenti e non sono di certo simpatici. In particolare, è la tosse secca a rappresentare un vero e proprio problema per molte persone, perché alquanto fastidiosa e non sempre facile da far passare. Fortunatamente però, anche in caso di tosse secca esistono rimedi che si possono adottare e che permettono quantomeno di alleviare i sintomi più fastidiosi. Vediamo insieme quali sono.

Sciroppo fluidificante

In caso di tosse secca i rimedi più efficaci ed utili sono sicuramente gli sciroppi ad azione fluidificante. Non si tratta sempre di veri e propri medicinali: in molti casi questi prodotti contengono sostanze completamente naturali e sono dunque del tutto privi di controindicazioni ed effetti collaterali. Lo sciroppo specifico per tosse secca agisce ammorbidendo il muco e favorendone l'espulsione. In un primo momento dunque la tosse potrebbe peggiorare, perché aumenta la produzione di catarro, ma nel giro di pochi giorni la maggior parte dei sintomi si attenua.

Suffumigi

Tra i rimedi più efficaci per contrastare la tosse secca troviamo anche i famosi suffumigi, che si possono effettuare a casa con semplice acqua bollente e bicarbonato oppure qualche goccia di olio essenziale. Per fare correttamente i suffumigi, bisogna coprire la testa con un asciugamano e respirare con la bocca i vapori dell’acqua calda. Questo permette di fluidificare il catarro favorendone l’espulsione.

Tisane calde

Bere una tisana calda non è di certo un rimedio che permette da solo di sconfiggere la tosse secca, ma è sicuramente utile per favorire il processo di guarigione. Qualsiasi bevanda calda infatti permette di sciogliere il muco in eccesso e liberare dunque le vie respiratorie.

Aerosol

L'aerosol rimane un rimedio sicuramente utilissimo per alleviare la tosse ed accelerare la guarigione. Per effettuarlo però è necessario avere in casa l'apposito dispositivo elettronico. L'aerosol viene spesso consigliato anche ai bambini, perché offre notevoli benefici a livello delle vie respiratorie.

Il trucco della cipolla

Tra i rimedi naturali particolarmente efficaci per contrastare la tosse secca troviamo poi quello che viene chiamato il trucco della cipolla. Consiste nel tagliare una cipolla e posizionarla sul comodino, in modo da respirarne i suoi effluvi durante il sonno. Questo stratagemma consentirebbe di ottenere dei grandi benefici derivanti dalle proprietà antinfiammatorie della cipolla e di dormire sonni più tranquilli.

Quelli che abbiamo appena visto sono i rimedi considerati più efficaci in caso di tosse secca. È bene precisare però che se il disturbo dovesse peggiorare e non accennare a migliorare, la cosa migliore da fare è rivolgersi al proprio medico per effettuare accertamenti. Inoltre, è importante evitare di fumare, di prendere freddo e di esporsi a situazioni di potenziale contagio. Prestare inoltre attenzione agli sbalzi di temperatura e mantenere ben umidificati gli ambienti domestici, perché l’aria troppo secca potrebbe risultare dannosa.