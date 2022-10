A Torre Pellice in provincia di Torino c'è questa deliziosa micetta che vive praticamente sulle scale di un condominio in Via Volta, nel quartiere popolare di San Ciò. La sua situazione è molto precaria e a forte rischio. Forse si è persa. Sarebbe bello che riabbracciasse la sua famiglia o che ne trovasse presto una nuova, amorevole e affidabile. Parlate di lei con Angela, cell.+39 333 955 4214