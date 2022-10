Almanach de lundi 3 septembre saint Gérard sainte Candide

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 3 ottobre

Seminario - ore 18.00

Riunione del Consiglio pastorale diocesano

Mercoledì 5 ottobre - giovedì 6 ottobre

Seminario

Riunione della Conferenza Episcopale Piemontese

Venerdì 7 ottobre

Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

1° incontro della rassegna "Testimoni dell'essenziale"

Charles de Foucauld a cura di Mons. Giuseppe Anfossi

Sabato 8 ottobre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin in Aosta - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 9 ottobre

Chiesa parrocchiale di Pré-Saint-Didier - ore 10.30

S. Cresime per le parrocchie di Pré-Saint-Didier e La Thuile

Seminario - ore 17.00

Mandato catechistico

Lunedì 10 ottobre

Torino, Palazzo Reale - mattino e pomeriggio

Partecipazione alla giornata nazionale 2022

Ufficio nazionale beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto

Priorato di Saint-Pierre - ore 20.30

Incontro Zona 1 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Martedì 11 ottobre

Vescovado e Seminario - ore 16.00

Incontro con i Sindaci della Valle d'Aosta

Mercoledì 12 ottobre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

S. Messa per il 20° Anniversario di Fondazione

Curia Vescovile - ore 18.00

Riunione gruppo di lavoro "San Bernardo 2023"

Giovedì 13 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Oratorio di Saint-Vincent - ore 20.30

Incontro Zona 4 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Venerdì 14 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

2° incontro della rassegna "Testimoni dell'essenziale"

Madre Rosetta Marchese a cura di Sr Francesca Caggiano fma

LE MESSAGER RICORDA saint Gérard sainte Candide

La Chiesa celebra San Gerardo di Brogne Abate

Nobile del Lomacensis, Gerardo, ancora giovanissimo, era stato preso da un grande ideale religioso. Dopo un'iniziazione alla vita monastica a Saint-Denis, presso Parigi, aveva fondato nelle proprie terre un'abbazia benedettina. Uomo virtuoso e monaco esemplare, conosciutissimo dalle famiglie potenti delle regioni vicine al suo monastero, attirò prestissimo l'attenzione dei principi, specialmente di Gisleberto di Lotaringia e di Arnaldo di Fiandra che lo chiamarono per risollevare i loro monasteri decaduti. Apostolo infaticabile, Gerardo percorse per venticinque anni la Lotaringia e la Fiandra riformando una dozzina di abbazie. Morí a Brogne nel 959. Il culto a Gerardo risale al 1131 e Brogne, oggi Saint-Gérard, divenne rapidamente un luogo di pellegrinaggio. La festa del santo è celebrata nelle diocesi di Namur, Gand e Liegi. Reliquie, considerate come autentiche, si conservano a Saint-Gérard (casa parrocchiale e convento dei Padri Assunzionisti), a Maredsous (abbazia), Aubange (casa parrocchiale) e Gand (chiesa di Notre-Dame).

ll sole sorge alle ore 7,24 e tramonta alle ore 18,48.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti.”” (Papa Francesco)