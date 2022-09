Elections politiques 2022: Un excellent résultat pour l’Union Valdôtaine !

Un objectif largement atteint avec l'élection de Franco Manes à la Chambre, avec 20763 voix, et un autre raté d'un cheveu : la petite différence qui a empêché aux 18282 voix de Patrik Vesan de suffire à prendre le dessus sur l'adversaire du Centre-Droite-Uni.

L'Union Valdôtaine, après un travail préparatoire minutieux et une campagne électorale menée sans relâche, a su, avec la coalition "Vallée d'Aoste", endiguer en partie une vague nationale amplement annoncée par les sondages et qui s'est répandue sur toute la péninsule italienne.

Nous savions que l'élection de Patrik Vesan aurait été une entreprise ardue, étant un visage nouveau du monde de la politique, mais grâce aux nombreuses rencontres avec nos Sections et dans la région entière, nous pensons avoir réussi de le faire connaître et apprécier par nos électeurs : les plus de 18000 votes obtenus en sont la preuve éclatante. Un signe clair que les unionistes et les valdôtains font confiance au Mouvement.

Dans la victoire indiscutable de Franco Manes, sanctionnée par un écart de plus de 4500 voix, nous lisons une confirmation supplémentaire de l'enracinement de l'Union Valdôtaine sur le territoire, ainsi qu'une reconnaissance par la communauté valdôtaine du travail de Manes dans l'administration Communale, un domaine dans lequel, depuis toujours, plusieurs exposants de notre Mouvement sont actifs.

Nous sommes en train de faire une analyse précise des résultats, Commune par Commune, et de la baisse du taux de participation au vote pour tenter de comprendre les raisons profondes de ce phénomène, qui n'appartient pas historiquement à notre région, et pour planifier des actions pour y remédier.

Nous n'avons qu'à remercier tous les Présidents de nos Sections, les membres du Comité et du Conseil fédéral, les Conseillers régionaux, tous les adhérents, sympathisants et les valdôtains qui se sont mobilisés, comme mieux n'auraient pas pu faire, pour soutenir Franco Manes et Patrik Vesan, que nous remercions pour leur incroyable engagement.

Merci également à toute la coalition et à l'équipe opérationnelle qui ont travaillé sans cesse sur une campagne courte mais très intense.

Les défis qui nous attendent dans cet avenir immédiat sont grands, nous ferons de notre mieux pour défendre la Vallée et son autonomie!