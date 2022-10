Bionaz: Preoccupazione per la mancanza medico di base

E' grave il fatto che il Comune non sia stato informato con congruo anticipo la popolazione di Bionaz circa l’intenzione di cessare il servizio medico sul territorio Comunale. E' decisa e ferma la protesta del Consiglio Comunale di Bionaz che in una delibera del Consiglio lamenta che, per il trasferimento ad Aosta, il medico Piero De Santo "ha cessato il proprio servizio presso il Comune di Bionaz il 18/09/2022 senza fornire alcuna informazione preventiva ai propri assistiti".



C'è da ricordare che la procedura per incaricare altro medico nell’ambito territoriale 1 del distretto 2. Per il Consiglio comunale di Bionaz definisce "grave e preoccupante la mancanza di un medico di base in nessun

giorno della settimana presso il Comune di Bionaz".

Il Consiglio comunale nella deliberazione esprime "disappunto e preoccupazione per la situazione venutasi a creare e impegna il sindaco a manifestare presso le autorità competenti con una comunicazione scritta la propria preoccupazione a nome di tutti gli abitante del Comune di Bionaz".