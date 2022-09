Lunedì alle 9,30 a Valtournenche il funerale di Monica Gazzola

Si svolgerà nella chiesa di Valtournenche, lunedì mattina alle ore 9,30, il funerale di Monica Gazzola, infermiera di 59 anni morta dopo essere stata travolta a Fenis dalla propria auto, la sera di mercoledì 21, fuori dalla casa dove abitava con il suo compagno.

La donna è scesa dall'auto ma non ha inserito la marcia né il freno a mano e scesa dal veicolo e mentre statva scaricando il bagagliaio è stata mortalmente investita.

Per 12 anni ha presieduto l'ordine degli infermieri di Aosta, l'allora collegio Ipasvi. Già caposala in diverse strutture della regione, era tornata a lavorare sul territorio, come infermiera delle cure domiciliari e alla microcomunità di Pontey. Proprio da lì sarebbe dovuta rientrare a casa ieri sera, terminato il turno. Abitava con il compagno a Cors, frazione di Fénis