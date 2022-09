Intervento notturno sul Monte Bianco per soccorso a un alpnista

A seguito di richiesta ricevuta dal SAV, la scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti con SAV e SAGF per recuperare un alpinista che che si trovava in difficoltà per una caduta nella zona del Pavillon.

La chiamata di soccorso è giunta poco dopo le ore 21 di ieri sera e verso le 1 di notte l'uomo è stato riportato a valle.

Per l'intervento è stato necessario, in via eccezionale, riaprire la funivia Skyway per rendere più veloci le operazioni di soccorso, visto il meteo e il buio.



Sull'intervento 6 guide del sav, 6 uomini della guardia di finanza e 4 vigili del fuoco, oltre al personale Skyway.

L'incidente è avvenuto poco a valle del Pavillon, al limite del bosco. Per recuperarlo, i soccorritori lo hanno imbarellato e portato sotto la verticale della Skyway. È stato poi recuperato direttettamente dalla cabina della funivia e portato a valle.