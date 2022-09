Jovençan: Mater Gea - PROMENADE D'AUTOMNE - 30 settembre - 1 ottobre

L'Amministrazione comunale di Jovençan, con il supporto di Tamtando-aps, e la collaborazione di Consigliera di Parità della Valle d’Aosta, GAL Valle d’Aosta, Donne Impresa Coldiretti Valle d’Aosta, Centre d’Etudes Les Anciens Remèdes Jovençan e Pro Loco di Jovençan propone due giornate dedicate alle donne, all'agricoltura e alla ruralità.

Come sostengono la Consigliera Regionale di Parità - Katya Foletto e la Responsabile di Coldiretti Donne Impresa Valle d’Aosta, Sabrina Campese:

“Le imprenditrici agricole sono riuscite ad affermarsi in un settore tradizionalmente maschile. Sono riuscite a valorizzare il loro lavoro e hanno introdotto attività di educazione ambientale e alimentare per le scuole e non solo, come le fattorie didattiche. Elementi di innovazione non indifferenti che ancora una volta testimoniano la capacità innovativa delle donne. per questo ritengo sia importante oggi parlare del loro lavoro e del loro ruolo nella società". Katya Foletto - Consigliera Regionale di Parità

“L’educazione al cibo delle nuove generazioni è cruciale per il futuro del nostro paese. Come Coldiretti lavoriamo da anni sul tema, convinti di come la qualità della vita dei nostri bambini e delle nostre famiglie inizi proprio a tavola. Per crescere bene è fondamentale che i bambini imparino a riconoscere e ad apprezzare il giusto cibo e a difendersi da quello che può compromettere la loro salute.” Sabrina Campese Responsabile di Coldiretti Donne Impresa Valle d’Aosta

La rassegna è possibile grazie al sostegno del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, della Fondazione CRT, della BCC Valdostana, di CVA Energie, Cofruits Soc. Coop. e Azimut.