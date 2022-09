Nella comunità montana del Cervino potenziata raccolta differenziata

In tutti gli eco-centri del Sub-Ato D, vale a dire nei comuni di Ayas, Verrés, Challand Saint Anselme, Brusson, Chatillon, Valtournenche e Pontey si possono conferire nuove tipologie di rifiuti.

Si possono conferire: Toner per stampa esauriti conferibili da utenze domestiche e non domestiche (Scuole, Uffici ecc - max 15 pezzi) - Vernici, inchiostri, adesivi conferibili solo da utenze domestiche (max 10 kg. al giorno).

E' stato inoltre diversificato il conferimento dell’oggettistica in plastica, cioè quella non costituita dagli imballaggi raccolti dal Corepla: • Multimateriale - Materiale in plastica dimensioni piccole e medie (bacinelle, secchi, vasetti) • Ingombranti - Materiale in plastica grandi dimensioni (giochi per bambini da giardino, bacinelle, taniche di oltre 5 litri).

I responsabili del Sub Ato rammentano che le Utenze non domestiche non possono conferire materiali isolanti o plastiche dure riferibili ad attività di cantiere, poiché non sono compatibili con il servizio di raccolta dei rifiuti Urbani gestito dagli enti locali, devono pertanto essere smaltiti autonomamente dal produttore come rifiuti speciali come gli pneumatici da parte dei gommisti o l’olio esausto da parte dei meccanici.