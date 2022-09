Morto escursionista in Val Ferrte di Courmayeur

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano con il Sagf per la ricerca di un escursionista di nazionalità giapponese si è conclusa con il ritrovamento dellla salmche risulta non rientrato da una gita nella zona tra il rifugio Bertone e il rifugio Bonatti (Courmayeur), a quota 2400 mt circa. Partito questa mattina, non ha fatto rientro.

L'escursionista oggetto di ricerca nella Val Ferret è stato trovato, senza vita, fuori dal sentiero sotto il Colle Battaglione Aosta. Il corpo è stato portato a Courmayeur. Causa del decesso una caduta avvenuta in una zona impervia.

Un amico, avav riferito che un ultimo contatto lo aveva avuto ieri mattina alle ore 11 è ha dato l'allarme nella tarda serata di ieri. Una squadra di soccorritori sta percorrendo il tratto tra i due rifugi..