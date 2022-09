CAMMINATA CON EMERGENCY NEL PARCO DEL GRAN PARADISO

I volontari del gruppo Emergency Aosta vi aspettano per una facile passeggiata nel Parco del Gran Paradiso, attraverso la Valle di Cogne, da Silvenoire a Lillaz (dislivello 100m)

La partenza è prevista per le 9.30, dal piazzale del cimitero di Cogne. Pranzo al sacco e possibilità di una merenda a Lillaz

Rientro entro le 15.30

La quota per partecipare è di 20 euro (il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a Emergency ONG Onlus, per i suoi progetti in Italia e nel mondo)

L’evento è organizzato in collaborazione con la società cooperativa guide naturalistiche Habitat

Le prenotazioni possono essere effettuate fino al pomeriggio del 24 settembre, inviando un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica aosta@volontari.emergency.it oppure telefonando al 339.4519810 (Cristina) o al 347.9768633 (Marco)

Per informazioni sul percorso, telefonare al 335-8118731 (Roberto)

Si consigliano calzature e abbigliamento adeguati per camminare su sentiero di montagna. In caso di maltempo, il programma potrà subire variazioni.

*****

EMERGENCY ONG Onlus è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

Da allora EMERGENCY ha curato oltre 12 milioni di persone, una ogni minuto.

EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Il lavoro di EMERGENCY è possibile grazie al contributo di privati cittadini, aziende, fondazioni, enti internazionali e alcuni dei governi dei Paesi dove lavoriamo, che hanno deciso di sostenere il nostro intervento.

Per sostenere il lavoro di EMERGENCY e offrire cure gratuite e di qualità a chi ne ha bisogno: https://sostieni.emergency.it/