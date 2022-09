Mancato rientro escursionista giapponese sulle pendici del Monte Bianco

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano con il Sagf per la ricerca di un escursionista di nazionalità giapponese che risulta non rientrato da una gita nella zona tra il rifugio Bertone e il rifugio Bonatti (Courmayeur), a quota 2400 mt circa. Partito questa mattina, non ha fatto rientro.

Un amico, che riferisce un ultimo contatto questa mattina alle ore 11, ha lanciato l'allarme nella tarda serata di oggi. Una squadra di soccorritori sta percorrendo il tratto tra i due rifugi. Le condizioni meteo presentano forte vento.