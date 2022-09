Rinnovo organi societari Monterosa SpA e Funivie Piccolo San Bernardo SpA

Finaosta SpA, per procedere alla nomina degli organi societari delle

società Monterosa SpA e Funivie Piccolo San Bernardo SpA, comunica di

aver provveduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle

candidature, limitatamente alle cariche inerenti il collegio sindacale

ed esclusivamente ai soggetti di genere femminile.



Il termine di presentazione delle candidature è stato fissato per

mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 12,00.



Per ogni informazione di dettaglio e per il reperimento della

modulistica necessaria, vedasi la sezione “Avvisi in corso” del menù

“Candidature organi partecipate” del sito internet aziendale

www.finaosta.com, all’indirizzo

www.finaosta.com/finaos<wbr></wbr>ta/index.php/candidature.