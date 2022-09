La Nuova Zelanda

Il direttivo di AIS Valle D'aosta ha organizzato una serata alla scoperta dei vini neozelandesi con Guido Invernizzi. Una serata da non perdere.Ci saranno 8 vini molto particolari e di difficile reperibilità, rappresentativi di tutto il territorio della Nuova Zelanda, raccontati da un grandissimo comunicatore, uno dei più titolati relatori AIS, insegnante di enologia all'Università del Piemonte Orientale, nonché massimo esperto italiano del territorio neozelandese.

I posti sono limitati. Prenotazione

Novarese di nascita, laureato in medicina e specializzato in chirurgia generale, esercita presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Sommelier dal 2001 è divenuto negli anni un punto di riferimento, conquistando la fiducia di viticultori nazionali e internazionali. Noto ed apprezzato relatore e commissario per le sessioni di esame AIS, ha conseguito innumerevoli abilitazioni per l’insegnamento a lezioni di tutti i livelli, spaziando dalla tecnica della degustazione all’abbinamento vino-cibo. Secondo lui lo Champagne è come i Beatles nella musica: irraggiungibile.